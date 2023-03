Le probabili formazioni di Friburgo-Juve: dubbi in attacco per Allegri

Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni per il match di Europa League tra Friburgo e Juve: dubbi in attacco per Allegri

redazionejuvenews

Dopo la vittoria per 4-2 contro la Sampdoria in Serie A, per la Juve è il momento di pensare alla prossima partita. Giovedì 16 marzo alle 18:45 i bianconeri affronteranno il Friburgo nel ritorno degli ottavi difinale diEuropa League. La squadra di Massimiliano Allegri andrà in Germania forte della vittoria per 1-0 di Torino ma non potrà permettersi distrazioni: vietato sbagliare. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.

I padroni di casa preparano un 3-4-2-1 con Flekken tra i pali. In difesa spazio a Kubler, Ginter e Lienhart, con Sildillia eGunter larghi sulle fasce. A centrocampo agiranno Eggestein e Hofler, con Sallai e Grifo sulla trequarti a supporto di Holer unica punta.

La Juve dovrà invece fare i conti con diverse assenze. In difesa out Alex Sandro e Bonucci, a centrocampo Pogba e in attacco Chiesa e Milik. I bianconeri si schiereranno quindi con il consueto 3-5-2. Szczesny in porta, con Danilo, Bremer e De Sciglio a comporre la linea di difesa. Sulle fasce spazio a Cuadrado e Kostic, con Fagioli, Locatelli e Rabiot a centrocampo. In attacco l'unico sicuro del posto è Vlahovic, mentre al suo fianco Di Maria è leggermente favorito su Kean.

FRIBURGO (3-4-2-1): Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart; Sildillia, Eggestein, Hofler, Gunter; Sallai, Grifo; Holer. All. Streich.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, De Sciglio; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.