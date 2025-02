Juventus, i convocati per il match con l’Inter: torna Cambiaso

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della lista dei convocati.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con l’Inter. Ecco il comunicato: “Dopo il pirotecnico 4-4 del girone di andata, Juventus e Inter tornano ad affrontarsi in campionato. Questa volta il Derby d’Italia si gioca all’Allianz Stadium. Fischio d’inizio programmato per oggi, domenica 16 febbraio 2025, alle ore 20:45. Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di Thiago Motta per la sfida contro i nerazzurri. SERIE A | JUVENTUS-INTER, I CONVOCATI 1 Perin 2 Alberto 4 Gatti 5 Locatelli 6 Kelly 7 Conceicao 8 Koopmeiners 9 Vlahovic 10 Yildiz 11 Gonzalez 12 Veiga 16 McKennie 19 Thuram 20 Kolo Muani 22 Weah 23 Pinsoglio 27 Cambiaso 29 Di Gregorio 37 Savona 40 Rouhi 51 Mbangula”.

Le parole di Motta

“Ho visto i ragazzi molto bene. Domani non ci saranno Kalulu, Bremer, Milik, Cabale Douglas Luiz invece recupereremo Cambiaso. Kelly sta bene. Noi cerchiamo la vittoria per tutto, questo è il nostro lavoro prepararsi, fare le cose giuste, e per arrivare alla vittoria. Per arrivare alla vittoria dobbiamo però meritarla e mettere tutte le nostre forze per competere contro una grande avversaria. Domani è una partita importantissima, forse la più importante del nostro campionato. Dobbiamo essere squadra per tutta la partita”. Intanto ecco le parole di Magnanelli dopo la partita della Juve U20<<<