Juventus-Osimhen, annuncio da urlo! Pare che... / Calciomercato

Calciomercato Juventus, nuove voci su Osimhen: le ultime novità

Ci sono due Juventus. Una impegnata sul campo, con Thiago Motta che sta instancabilmente preparando la tostissima gara di domenica contro l’Inter. Impegno non facile a cui, per fortuna, la Juve arriva con la forza dei sei punti ottenuti nelle ultime due partite. Ossigeno puro, vista la carenza di risultati in cui era incappata la compagine, che consento di accorciare sulla Lazio al quarto posto. E poi c’è la Juventus che lavora alla stagione che verrà. Molto, in termini di programmazione futura, dipenderà dalla eventuale qualificazione alla prossima edizione della Uefa Champions League. Thiago Motta è avvisato. Ma si lavora comunque. Sperando che l’epilogo di stagione possa essere dolce.

E il lavoro sta quasi tutto in capo a Cristiano Giuntoli. Il diesse bianconero, infatti, sta già sondando diverse piste di calciomercato. Soprattutto quelle che riguardano l’attacco dove, l’estate prossima, sarà rivoluzione grossa. Andrà via Dusan Vlahovic, con sui il rapporto è sostanzialmente finito. E andrà definita la posizione Kolo Muani, in prestito dal PSG. In tutto questo ci sono gli attaccanti sondati da Giuntoli. E tra questi, a svettare in termini di gradimento, c’è Victor Osimhen. Circa la posizione dell’attaccante nigeriano, ha preso parola l’esperto di calciomercato Armando Areniello. Il volto di 7 Gol ha detto che: “La Juventus sta lavorando sottotraccia per cercare di convincere l’entourage di Osimhen ad accettare il trasferimento a Torino. In questo modo si potrebbe portare il giocatore a forzare la mano con il Napoli per accettare una cifra vicina alla clausola rescissoria da 75 milioni di euro, pur essendo questa valida solo per l’estero”. È una ricostruzione decisamente verosimile. A Giuntoli piace, a Thiago Motta pure. Il Napoli, pur non considerandolo più parte del progetto, non lo lascerà andare via facilmente. De Laurentiis è osso duro, ma Giuntoli è pronto a provarci con tutte le sue forze. E sempre parlando di calciomercato, occhi bene aperti: Giuntoli avrebbe preso una decisione molto molto importante <<<