Del Piero: “Di Maria acquisto fantastico. Felice per Fagioli e Miretti”

L'ex capitano della Juventus ha parlato intervistato dai microfoni del canale Twitch della sua ex squadra, al quale ha parlato di molti argomenti

redazionejuvenews

La Juventus sta per concludere la seconda parte della sua preparazione, che ha portato la squadra in tournée per gli StatiUniti. La prima amichevole è stata vinta dalla squadra di Massimiliano Allegri per 2-0 contro il DeportivoGuadalajara, mentre la seconda contro il Barcellona è finita con il risultato di 2-2. La squadra è attesa questa notte dall'ultima partita della tournée, che la vedrà scendere in campo contro il RealMadrid. Dopo la partita i bianconeri torneranno a Torino, dove continueranno la preparazione in vista dell'inizio della serie A.

Durante la loro sessione di allenamento odierna, l'ex Capitano della Juventus Alessandro Del Piero ha parlato intervistato dal anale Twitch dei bianconeri: "Di Maria credo sia un fantastico acquisto per la Juventus. È un ragazzo che ha delle qualità incredibili. È molto efficace che è una cosa che a me piace. Non è fine a se stesso. Ha grande personalità. Ha un passato incredibilmente importante e glorioso sia come esperienza che come trofei. È un profilo top e non può esserci di meglio per la Juve come acquisto. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo. Ieri l'ho conosciuto, e vedendolo ho avuto la conferma di quello che pensavo".

"Fagioli e Miretti mi piacciono molto. Sono felice che siano qui con la squadra e spero che loro abbiano la furbizia di rubare qualsiasi cosa che si può dai giocatori che hanno più esperienza e personalità. Red abbiano il desiderio di migliorarsi, e questo unito alle loro qualità gli può garantire un gran futuro. In questa squadra ci sono comunque dei ragazzi che hanno qualità straordinarie. Li ho potuti conoscere e tanti hanno quell'attitudine giusta per poter fare bene e per comprendere qual è il peso di questa maglia. Mi viene in mente Chiesa, che ha fatto una stagione straordinaria fino all'infortunio e colgo l'occasione per fargli un in bocca al lupo di pronto rientro. Vlahovic mi ha impressionato in maniera molto positiva".