Juventus, come sta Arthur: le ultime sulle condizioni del brasiliano

Arthur Melo scalpita dalla voglia di tornare in campo con la maglia della Juventus: le condizioni del centrocampista brasiliano

redazionejuvenews

Continua a destare una certa apprensione in casa Juventusl'infortunio al ginocchio di Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano è ai box ormai da diverse settimane, a causa di una dolorosa calcificazione che gli impedirebbe di giocare. Si tratta di un vero peccato per la squadra di Andrea Pirlo, che aveva trovato la quadra della mediana proprio grazie alla presenza dell'ex Barcellona, l'unico calciatore a disposizione in grado di verticalizzare l'azione e di dettare i tempi di gioco senza perdere il possesso del pallone. In quel ruolo, ultimamente, si sono adattati Rabiot e Bentancur, i quali hanno dimostrato una volta per tutte che non possiedono le caratteristiche di playmaker davanti alla difesa.

Tuttavia, Pirloappare sempre più determinato nel voler portare avanti il suo progetto che prevede una squadra abile nello smistare palloni e nel riaggredire i portatori di palla avversari, a prescindere dalla tipologia di calciatori che ha in campo. Avrà ragione? Di questo se ne potrà riparlare solamente a bocce ferme, al termine della stagione, però è evidente che nell'attuale Juventus manchi un giocatore come Arthur ed un suo sostituto naturale, ovvero uno di quegli elementi che una volta ricevuta la sfera siano in grado di difenderla senza correre il pericolo di perderne il possesso. D'altronde, i dati parlano chiaro: quando il classe 1996 è in campo, la Vecchia Signora non perde mai.

Il numero 5 bianconero sta proseguendo la sua cura basata su una serie di radioterapie per eliminare la calcificazione al ginocchio e stando a quanto riferito da Clara Albuquerque il recupero starebbe procedendo bene. La speranza del calciatore e della stessa Juventus è quella di riavere a disposizione Arthur per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di ChampionsLeaguecontro il Porto del 9 marzo prossimo. In caso di ulteriore peggioramento, non si esclude la possibilità di un intervento chirurgico che risolverebbe il problema, ma che probabilmente farebbe terminare anzitempo la stagione del brasiliano.