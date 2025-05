Osimhen-Juventus, colpo di scena! Alle 7 di stamattina... | Mercato

Il calciomercato in casa Juventus continua a far parlare. C'è una notizia improvvisa arrivata su Osimhen: il punto

In casa Juventus si continua a parlare di calciomercato. E c’è una notizia dell’ultimissima ora riguardante Osimhen.

Calciomercato Juventus, colpo di scena su Osimhen

Osimhen alla Juventus: eccolo l’argomento più caldo delle ultime settimane. Davvero, non si parla d’altro. O meglio: si parla al massimo del possibile approdo in bianconero di Antonio Conte. Ma poi, in classifica, subito dopo si parla di Victor in bianconero. Ebbene: alle ore 7 di questa mattina è arrivata una notizia improvvisa, pubblicata su Il Mattino di Napoli che racconta qualcosa di estremamente chiaro.

Stando a quello che viene scritto, Osimhen avrebbe rifiutato la Juventus. Un colpo di scena che vi riportiamo dopo pochi minuti dalla sua pubblicazione. Il giocatore, infatti, avrebbe deciso di guardare altrove. Secondo Il Mattino su di lui ci sono fiumi di soldi dall’Arabia, oppure il Manchester United. Come detto, la notizia in questione viene riportata da Il Mattino. Da Napoli. E da lì, scrivono proprio che un Higuain-Bis sarebbe scampato. Noi di Juvenews, però, abbiamo un’altro parere.

Osimhen-Juventus, il parere di Juvenews

Secondo quelle che sono le nostre informazioni l’ostacolo non sarebbe la volontà del calciatore ma ADL. Che continua a chiedere 100 milioni di euro. Da quanto ci risulta, Osimhen non avrebbe nessun problema ad arrivare a Torino. Anzi. Ma sarà Giuntoli a dover riuscire a convincere il Napoli. Con una proposta che per ora, si avvicinerebbe al massimo agli 80 milioni di euro. Una somma secondo noi, comunque considerevole. Occhio però perché una grande mano potrebbe arrivare dall’addio di Vlahovic, già nel mirino. Insomma: secondo Il Mattino Osimhen avrebbe declinato la proposta bianconera. Secondo noi, no. Vedremo. Intanto, abbiamo giocato immaginando quella che potrebbe essere la formazione con Antonio Conte in panchina. Roba grossa. Vi lasciamo il link qui sotto.

