“Addio al 99,9%”, è un big e lo vuole la Juventus | Calciomercato

Prime voci di calciomercato sulla Juventus. Ci sono aggiornamenti molto pesanti relativi alle possibili mosse di Giuntoli.

La Juventus sembra destinata a fare una rivoluzione. Di quelle pesanti, di quelle importanti. In questo senso tutto lascia pensare che la prima mossa da parte della dirigenza sarà quella di provare a costruire qualcosa di grosso con il tecnico: Antonio Conte è in pole. Non da oggi, ma da alcune settimane. E anche lo stesso tecnico Salentino starebbe spingendo per il trasferimento in bianconero. Oddio… spingendo per modo di dire. C’è poco da spingere, c’è da agire. E infatti quello che succederà da qui a breve sarà proprio il suo addio al Napoli. Secondo quello che ci risulta, il 15 di Giugno. Ma Giuntoli si sta già muovendo in sede di calciomercato. E un colpo potrebbe essere particolarmente vicino.

Lookman-Juventus più facile di Anguissa

Secondo quanto raccolto da Juvenews.eu, Lookman dirà addio all’Atalanta al 99,9%. E la Juventus è pronta all’assalto. Per Conte, potrebbe essere uno dei primi colpi in assoluto. Anche considerando il fatto che Anguissa sarebbe il nome numero due. Ma se per il centrocampista del Napoli ci sarà comunque da convincere ADL, per Lookman la storia potrebbe essere assolutamente più semplice. L’affare, potrebbe infatti andare in porto senza troppe difficoltà. Detto questo, comunque, l’approdo di Conte alla Juventus potrebbe trasformare la rosa in maniera ancora più importante. Noi abbiamo immaginato com’è che potrebbe essere l’undici titolare del prossimo anno. E – ve lo diciamo – non è niente male. Qui sotto, vi lasciamo il link per scoprirlo.

