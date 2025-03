Juventus, clamoroso: "L'allenatore del prossimo anno sarà..."

Nuove indiscrezioni riguardanti quello che potrebbe succedere in casa Juventus il prossimno anno, se Thiago Motta se ne va

Juventus News, follia in panchina? Ecco l’ultima idea

La Juventus sta guardando con apprensione al presente e forse, con un pizzico di ansia il futuro. Il progetto legato a Thiago Motta, possiamo dirlo, è stato un fiasco. Totale. Ed è per questo motivo che – per quanto Giuntoli (giustamente) lo difenda, qualcosa dovrà cambiare. Ci sono diverse voci che stanno circolando – come è ovvio che sia – proprio rispetto al futuro del tecnico attuale che tutto ha fatto, tranne che far funzionare la squadra. Le responsabilità non sono solo sue, ovviamente. Ma se la Juventus il 2 Marzo è già fuori da tutto, qualcosa dovrà pur significare. Ragione per cui, come detto, si stanno valutando – dicono – anche altri profili, altri tecnici. E uno su tutti, rischia di essere un nome particolarmente clamoroso.

Non solo Antonio Conte nel mirino, ma anche il tecnico della Lazio Marco Baroni. E’ uno che alla Juventus ci è già stato, quando allenava la Primavera. E a ben vedere, potrebbe essere davvero un profilo interessante. Un valorizzatore. Capace di prendere una Lazio senza big, con gli addii pesantissimi di gente come Immobile, Anderson e Luis Alberto e di portarla a lottare proprio con la Juve per il quarto posto. Dando alla squadra aggressività e gioco. Quello che manca alla Juve. Ecco perché sotto sotto la dirigenza bianconera un pensierino ce lo starebbe facendo. E occhio, perché la scelta potrebbe essere azzeccata per davvero. Dopo aver salvato il Verona – dopo che a gennaio gli vendettero mezza squadra – e aver portato la Lazio prima in Europa League in un girone a 36 squadre, chissà se la Juventus possa o no essere il suo grande e definitivo salto. Vedremo. In tutto questo, attenzione ad una notizia clamorosa su Vlahovic arrivata poco fa <<<