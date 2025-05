Juventus, ciao Tudor: “Al suo posto un nome clamoroso” / News

Nuove voci e indiscrezioni riguardanti Tudor e chi potrebbe arrivare al suo posto il prossimo anno: il punto della situazione

Chi vivrà, vedrà. Questo vale sempre. Ma vale un po’ di più circa quello che sta succedendo che accadrà in casa Juventus. Lo scenario è piuttosto intricato, più di una partita a Shangai. La stagione si era messa irreparabilmente male dopo le eliminazioni dalla Champions League, dalla Coppa Italia, dalla Supercoppa Italiana, dalla corsa scudetto. La Juventus, quest’anno, non ha mai lottato per nulla. Il risultato: naufragio del progetto ed esonero di Thiago Motta. Ora c’è Igor Tudor che, con un contratto di soli due mesi, ha per le mani un doppio mandato. Da una parte centrare la vitale qualificazione alla prossima edizione di Uefa Champions League, dall’altra ben figurare al Mondiale per Club dell’estate. Poi, sarà quel che sarà. E potrebbe non essere Igor Tudor.

Juventus: ecco chi verrà al posto di Tudor | Ultime di calciomercato

Ad oggi la permanenza di Igor Tudor è assai improbabile. Certo, le cose potrebbero cambiare con il quarto posto finale in Serie A e con un buon cammino al mondiale per club. Ma la sensazione è quella che si ripartirà nel solco di un nuovo progetto. Qualcosa che possa cancellare via le scorie di quello fallito da Thiago Motta. Le idee non mancano e vanno dal ritorno di Antonio Conte all’idea Stefano Pioli. Ma in queste ore ci sarebbe un nome più degli altri a scaldare il cuore del diesse Cristiano Giuntoli. Questo nome è Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta non rinnoverà con orobici e quindi in estate avrà due piste possibili: restare per l’ultimo anno di contratto o andare via anzitempo. La seconda pista potrebbe rendersi possibile grazie all’assalto della Juventus. La società bianconera ci pensa ed è allettata dall’idea di vedere il Gasp all’opera. Il suo bigliettino da visita è il clamoroso progetto di crescita che ha sviluppato a Bergamo. Roba che fa ben sperare.