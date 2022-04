Juventus, questione numero 10: il favorito è Federico Chiesa

Il casting per la numero dieci della Juventus è iniziato, e Federico Chiesa sembra in pole come successore di Dybala.

redazionejuvenews

La Juventus, come noto a tutti, tra qualche settimana saluterà Paulo Dybala. La Joya, infatti non rinnoverà il proprio contratto con la Vecchia Signora e dirà addio alla brigata bianconera dopo sette stagioni. L'argentino, oltre ad essere il leader tecnico, è anche il numero dieci della squadra, un peso non da tutti. Nella storia della Juventus la maglia storica è stata indossata da campioni assoluti del calibro di Del Piero, Baggio e Platini, leggende della storia del calcio. Dybala, a onor del vero, si è dimostrato all'altezza del peso della casacca, come dimostrato dai tanti trofei conquistati e dalle tantissime reti siglate nell'arco dei sette anni.

Il casting per la prossima stagione è già iniziato e circolano i primi nomi. Secondo La Gazzetta dello Sport, il favorito sarebbe Federico Chiesa, ala d'attacco della Vecchia Signora. L'ex Fiorentina, attualmente indisponibile per un gravissimo infortunio al ginocchio rimediato nella gara con la Roma, nell'anno e mezzo da titolare nella compagine juventina, è stato un leader della rosa. Il classe '97 è diventato imprescindibile prima per Pirlo e poi per Allegri, testimonianza della crescita esponenziale del campione d'Europa, autore di 18 reti e altrettanti assist nelle 61 presenze con Madama.

Il suo ritorno in campo è previsto per l'autunno, certamente prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Il posto di Chiesa, sull'out sinistro o destro dell'attacco, è ancora destinato a lui, nonostante i vari acquisti che la Juventus proverà a fare in estate. Il club bianconero punterà ancora su di lui, come testimoniato dal riscatto che verrà effettuato nelle prossime settimane, nonostante manchino le condizioni per l'obbligo pattuite due anni fa con la Fiorentina. Chiesa, però, potrebbe avere concorrenza per la gloriosa maglia, perché se dovesse tornare Pogba, il ballottaggio con il francese sarebbe abbastanza complesso e difficile da sciogliere, visto che il centrocampista del Manchester United ha già indossato la 10 della Juve.