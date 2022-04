5 momenti storici di Juventus-Venezia: Trezeguet e Nedved sugli scudi

La Juventus ha pubblicato una nota sui momenti più importanti delle partite con il Venezia, squadra che i bianconeri sfideranno domenica.

redazionejuvenews

Domenica alle 12,30 la Juventus scenderà in campo contro il Venezia, match valido per la 35esima giornata di Serie A. Il sito dei bianconeri ha pubblicato un approfondimento sulla gara con i lagunari, con protagonisti Nedved, Trezeguet e Conte: "Sono 13 i precedenti di Juventus-Venezia in campionato, nettamente a favore dei bianconeri con 11 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta. L'immagine riproduce un abbraccio di gruppo dell'ultimo incontro, giocato nel 2001, con il netto 4-0 a favore della Signora.

La foto è simile, solo le maglie bianconere sono leggermente diverse, con i numeri rossi. É un'immagine di felicità di Juventus-Venezia giocato qualche anno prima, nel 1999, nella giornata che chiude il campionato. I padroni di casa vincono 3-2 e gli autori delle reti sono Conte, Inzaghi ed Henry, alla sua ultima rete in Serie A. Un altro abbraccio in Juventus-Venezia, decisamente più importante. Menichelli festeggia un gol di Bercellino, numero 4, autore della doppietta nella gara del 1967. I bianconeri vincono 2-1 e rosicchiano un punto all'Inter capolista, decisivo per la rimonta con sorpasso che si concretizzerà all'ultima giornata. Il penultimo successo della Juventus sul Venezia è datato 3 ottobre 1999. Una gara decisamente difficile, problematica, che la squadra bianconera non gioca bene, tanto da generare qualche malumore nel pubblico del Delle Alpi. A risolvere la partita e a trasformare i mugugni in un boato liberatorio ci pensa Antonio Conte con una conclusione che vale 3 punti.

Torniamo allo Juventus-Venezia del 2001-02. Grande protagonista dell'incontro è David Trezeguet. Siamo nella giornata inaugurale del torneo e il francese – che ne sarà il capocannoniere – parte con una doppietta, realizzata in soli 100 secondi tra il decimo e l'undicesimo minuto. Il primo gol è di testa, il secondo è con un sinistro al volo. Nello Juventus-Venezia di Trezeguet – anche Del Piero firma una doppietta – ci sono un po' di esordi di grandi acquisti, che si presentano al pubblico torinese con un'ottima presentazione. Tra questi c'è Pavel Nedved, che va vicino al gol in più riprese e mette in mostra un attivismo che diventerà una caratteristica costante delle sue partite in bianconero."