Scholes: “Deluso che Pogba vada via, spero torni ai livelli della Juventus”

L'ex calciatore del Manchester United ha parlato del giocatore francese che a fine anno andrà in scadenza di contratto e lascerà i Red Devils

redazionejuvenews

La Juventus si sta avvicinando al finale di stagione, e con la fine del campionato inizierà il calciomercato, dove i bianconeri dovrebbero essere protagonisti per migliorare la squadra in vista del prossimo anno. Il reparto che potrebbe subire il restyling maggiore è il centrocampo, con il nome più caldo che sembra essere quello di Paul Pogba, in scadenza con il Manchester Untied e desideroso di tornare a Torino. Il francese è corteggiato dal PSG e da altri club, ma avrebbe messo tutto in stand by per dare priorità alla squadra bianconera. Pogba ha rotto anche con i tifosi, che lo hanno fischiato nell'ultima partita casalinga, e ai quali Pogba ha risposto portandosi la mano all'orecchio. Ora il giocatore francese è ai box e dovrebbe restarci fino a fine stagione, come spiegato dal tecnico dei Red Devils Ralf Rangnick. Inoltre il nuovo tecnico Ten Hag ha fatto già capire di poter fare a meno di lui.

In tutto ciò, l'ex giocatore dello United Paul Scholes, ha parlato intervistato dai microfoni del quotidiano TheSun proprio del francese: "Giocavo ancora per il Manchester United da quando Paul era praticamente un bambino e posso dire che ha assolutamente tutto quello che si può volere da un calciatore e da un centrocampista. Ha fisico e corsa. Detto ciò, a mio avviso non è mai migliorato come calciatore, sembra commettere costantemente gli stessi errori".

Scholes continua parlando del futuro del francese e di come non abbia reso allo stesso modi di quanto era alla Juventus, possibile sua prossima destinazione in estate, quando gli scadrà il contratto: "Sono deluso dal fatto che se ne andrà, ma sono sicuro che troverà altrove un tecnico che lo guiderà, così da permettergli di far bene come quando militava nella Juventus. È un bravo ragazzo, vuole lavorare e imparare. Spero che continui e abbia successo".