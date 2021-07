Bonucci a pranzo con Chiellini: “Noi continuiamo a mangiare pastasciutta…”

Il difensore bianconero ha lanciato una frecciatina agli inglesi

E' trascorsa quasi una settimana dalla storica impresa di Wembley, dove gli Azzurri di Roberto Mancini hanno raggiunto la vetta d'Europa battendo proprio gli inglesi in casa loro. Ma ancora oggi continuano i festeggiamenti e gli sfottò da parte degli italiani che, sia nelle piazze sia sui social stanno riempendo muri e bacheche di tricolori. Nel frattempo, i protagonisti che hanno reso questo sogno realtà si stanno godendo le loro meritatissime vacanze, prima di iniziare una stagione che sarà allo stesso modo piena di insidie e di impegni, con in testa i Mondiali in Qatar su tutti.

Alcuni di loro si sono riuniti insieme anche per trascorrere questi giorni di relax e viene difficile pensare che gli inseparabili Bonucci e Chiellini siano l'uno distante dall'altro. Entrambi infatti, se la stanno spassando in Sardegna con le loro famiglie al seguito, come si può vedere anche da un goliardico e simpaticissimo post pubblicato proprio da Bonucci qualche istante fa sulla sua pagina Instagram. La foto lo immortala in compagnia di Chiellini, intenti a mangiarsi un piatto di spaghetti alla 'Lilli e il Vagabondo', condividendo persino lo stesso piatto. Sotto al post, la frecciatina del difensore viterbese agli inglesi: "Noi continuiamo a mangiare pastasciutta...e voi?". Sicuramente questo post metterà molto appetito agli italiani, al contrario dei britannici che difficilmente digeriranno.