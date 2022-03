Juventus, occasione a parametro zero: Cherubini studia l’offerta

La Juventus guarda al calciomercato degli svincolati per il prossimo calciomercato estivo. Tanti nomi sul tavolo di Cherubini.

redazionejuvenews

La Juventus lavora per il prossimo calciomercato estivo. Il club bianconero vorrebbe non solo rinforzare il centrocampo, ma acquistare anche un esterno, per sopperire alla partenza di Kulusevski e al probabile addio di Bernardeschi, visto che il contratto dell'ex Fiorentina scade a giugno 2022. Mai come in questa stagione ci sono tantissimi parametri zero da poter trattare e uno fra questi è Angel Di Maria, ala del Paris Saint Germain. Secondo quanto riportato da todofichajes.com, la Juventus avrebbe messo nel mirino il calciatore argentino per la prossima stagione, un'occasione da non farsi sfuggire visti anche i costi non altissimi della potenziale operazione.

L'ex Real Madrid, però, nonostante i 34 anni, è ancora un calciatore molto richiesto sul mercato. La sua ex squadra, il Benfica, avrebbe avviato i contatti per un romantico ritorno, mentre il Cholo Simeone lo vorrebbe con sé all'Atletico Madrid. Certamente il vantaggio di non pagare il cartellino sposta molto, specialmente in tempi di pandemia, ma Di Maria attualmente percepisce ben 7,5 annui. L'esterno argentino non dovrebbe rinnovare il contratto con il PSG, motivo per cui, a cifre ovviamente più basse, l'acquisto del classe '88 potrebbe essere un innesto non da poco per diversi club. Di Maria, infatti, è ancora un ottimo giocatore, dimostrato dalle 25 presenze in stagione tra Ligue 1 e Champions League, condite da 3 reti e 5 assist tra tutte le competizioni.

La Juventus, dal canto suo, vuole abbassare il monte ingaggi, cercando di acquistare calciatore utili e funzionali alla causa. C'è anche da dire che la Vecchia Signora ha inaugurato un progetto giovani, quindi l'argentino non rientrerebbe a pieno nelle nuove dinamiche. Bisognerà poi vedere come si evolverà la situazione Bernardeschi, visto che, nonostante manchino soli tre mesi alla scadenza naturale del contratto, ancora non c'è stato nessun approccio tra la dirigenza e l'entourage dell'esterno. Una situazione da monitorare, per capire le prossime mosse della Juventus in vista della stagione 2022-23, Cherubini studia tutte le possibilità.