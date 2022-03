Ranocchia: “Sono rimasto molto colpito da Pjanic e Higuain”

Filippo Ranocchia, in un'intervista, ha parlato dell'esperienza in Serie B, della Juventus U23 e della prima squadra.

Filippo Ranocchia , calciatore del Vicenza ma di proprietà della Juventus , ha rilasciato un'intervista a Cronache di Spogliatoio. Ecco le sue parole sulla Serie B e l'esperienza al Perugia: "Dal punto di vista personale sto giocando con continuità, anche se sono fuori da qualche settimana. Punto al rientro. La stagione nella Juventus Under-23 è stata fondamentale per avere la sicurezza con cui mi sto affermando in B. L'esperienza con il Perugia la definirei quella della svolta dal punto di vista calcistico, a livello persona . Il mister e lo staff mi hanno dato tantissimi consigli e, nonostante abbia giocato poco, mi hanno sempre trattato come un calciatore normale, al pari degli altri. Ancora oggi mi porto dentro i loro insegnamenti."

Sulla Juventus U23: "Le seconde squadre rappresentano un’esperienza veramente utile. Passare dalla Primavera a un altro club è più difficile che fare un campionato come con una formazione U-23. Soprattutto perché in quell’anno puoi giocare partite vere e con regolarità, a volte quando si va in prestito c’è il pericolo di non trovare continuità e giusto spazio. Alla Juventus ho iniziato a capire cosa fosse realmente questo mondo. Trovi strutture top e un’organizzazione mai vista prima. Entri in un contesto completamente diverso. Hai tutto a disposizione per crescere e migliorare, sei messi nelle condizioni di farlo."