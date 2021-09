Le probabili formazioni di Juventus-Chelsea: chi giocherà in attacco?

Tutto pronto per il big match tra Juventus e Chelsea. I bianconeri dovranno fare a meno di Dybala e Morata: chi giocherà al loro posto?

redazionejuvenews

A meno di 24 ore dall'inizio del match tra Juventus e Chelsea, i bianconeri si preparano ad affrontare i detentori del titolo. Non sarà una partita facile per i ragazzi di Massimiliano Allegri, che dovranno affrontare una squadra forte e competitiva in ogni zona del campo. I bianconeri dovranno anche fare a meno di Dybala e Morata, fermati da un infortunio nel corso dell'ultimo match di campionato contro la Sampdoria. Chi giocherà nell'attacco della Juventus? Tanti dubbi di formazione per l'allenatore bianconero, che dopo un inizio di stagione travagliato, è ancora alla ricerca di un'identità tattica precisa per la sua squadra. Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni dei due team.

Massimiliano Allegri schiererà i suoi con il consueto 4-4-2. Dopo il turno di riposo contro la Sampdoria, in porta tornerà titolare Szczesny: il portiere polacco è pronto a riprendersi dopo un inizio di stagione complesso e a riscattarsi dopo i pesanti errori commessi in campionato. Difesa a quattro composta da Danilo, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro, mentre a centrocampo agiranno Locatelli e Bentancur. Dubbi sulle fasce, dove dovrebbero agire Cuadrado e uno tra Rabiot e Bernardeschi. Per il momento il centrocampista francese sembra essere in vantaggio, ma Allegri scioglierà i dubbi soltanto questa sera. In attacco spazio a Chiesa e Kean, con Kulusevski pronto a subentrare a partita in corso.

Per il Chelsea, invece, sarà 3-4-3. A difendere il portiere Mendy ci saranno Christensen, Thiago Silva e Rudiger, con Azpilicueta e Marcos Alonso larghi sulle fasce. I due esterni avranno ampia licenza di offendere, ma in fase di possesso palla formeranno una sorta di difesa a cinque particolarmente compatta. A centrocampo non ci sarà N'golo Kante, fermato dal Covid. Al suo posto pronto Loftus-Cheek, che affiancherà Jorginho. Tanta qualità in attacco, dove Ziyech e Havertz agiranno al fianco dell'ex Inter Romelu Lukaku.