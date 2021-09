Cherubini: “Ottimismo per il rinnovo di Dybala, ci siamo presi un po’ di tempo”

Le parole del dirigente della Juventus

La Juventus ha inanellato la seconda vittoria consecutiva in campionato , imponendosi per 3-2 nella partita giocata in casa contro la Sampdoria , stesso risultato della vittoria precedente in casa dello Spezia. I bianconeri sono attesi ora dalla partita contro il Chelsea e dal derby contro il Torino, che chiuderanno questo mini ciclo di partite prima della sosta per gli impegni delle Nazionali .

Il direttore sportivo della Juventus, Federico Cherubini, premiato a Coverciano per l'evento Inside the Sport per il suo ruolo da ds, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui bianconeri e sul futuro della squadra di Andrea Agnelli: "Non sono qui per gli otto punti in classifica con la Juventus: voglio sperare e pensare che questo premio arrivi per il percorso fatto all'interno del club. Noi direttori sportivi viviamo altrettanto la differenza tra chi è stato un grande giocatore e non: io ho sfiorato il professionismo e ho iniziato a fare il dirigente in Lega Pro. Da lì ad arrivare alla Juventus, è stato difficile ma stimolante. Viviamo la differenza tra chi ha avuto passato importante e chi non ce l'ha avuto: serviranno dei parametri per accedere al ruolo, esser stati dei calciatori deve avere chiaramente un peso".