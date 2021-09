Ecco la lista Champions della Juventus: fuori Kaio Jorge, dentro Arthur

Sul sito ufficiale della Juventus il club bianconero ha comunicato la lista dei giocatori che parteciperanno alla prossima Champions League.

A sorpresa quindi, Allegri sceglie di non privarsi di Arthur, ancora alle prese con un infortunio. Dal suo ritorno a Torino, Max ha chiaramente espresso la necessità di rinforzare il centrocampo e l'arrivo di Manuel Locatelli ha risolto il problema solo in parte. Pjanic sarebbe potuto essere un'aggiunta importante alla mediana bianconera, ma l' addio di Cristiano Ronaldo ha sorpreso la dirigenza della Juventus, costringendola a rivedere i propri piani. Al posto del tanto atteso centrocampista è arrivato Kean . Allegri sarà quindi costretto a puntare sugli elementi già presenti in rosa. Spazio quindi a Locatelli e Bentancur e a uno tra Rabiot, McKennie e Arthur.

Il brasiliano per caratteristiche tecniche è il giocatore più simile a Pjanic, giocatore che messo davanti alla difesa è in grado di dettare i ritmi di gioco. Arrivato alla Juventus dal Barcellona proprio in scambio per il centrocampista bosniaco, Allegri darà una seconda possibilità al classe 1996. Nella sua prima stagione in Italia, infatti, Arthur non ha convinto a pieno. Per lui 32 presenze, un gol e zero e assist con la maglia della Juventus. Vedremo se la cura Massimiliano Allegri riuscirà a risollevare le sorti di un giocatore che non ha brillato, ma dalle grandissime possibilità.