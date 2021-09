Mercato Juve / Non è finita: “Un fenomeno sulla lista, lo vuole Allegri!”

La Juve ha concluso il suo mercato estivo lasciando un'infinità di dubbi. L'ultima campagna acquisti è già stata definita come una delle peggiori degli ultimi anni. L'addio di Cristiano Ronaldo è stato pesante da digerire, mentre l'arrivo dei soli Locatelli, Kean e Kaio Jorge non pare essere sufficiente.

Proprio per questo, Federico Cherubini sembrerebbe avere già le idee chiare in vista del mercato invernale: il ds bianconero infatti avrebbe già individuato due obiettivi per gennaio <<<