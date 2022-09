Juventus, oggi il Cda: sul tavolo il risanamento del bilancio

Ore decisive per la Juventus. Nella giornata di oggi, i vertici del club bianconero, si incontreranno per discutere della controversa situazione di Madama. Il summit dovrebbe avvenire in questi minuti, con tutti gli azionisti presenti. Il tema all'ordine del giorno è certamente quello economico-finanziario, visto che la Vecchia Signora dovrebbe approvare un bilancio negativo di quasi 250 milioni, in linea con gli ultimi quattro anni. I protagonisti della riunione poi valuteranno il piano di rientro del passivo, proponendo un nuovo modus operandi per uscire dalla crisi e migliorare la situazione economica del club.