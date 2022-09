Juve, Allegri profetico: “Provate a togliere al Milan 5 titolari”…

“Questa di adesso è una Juventus virtuale. Sono contento del progetto di mercato, mi è piaciuto. Ma i giocatori in campo non ci sono. Provate a togliere all’Inter o al Milan cinque titolari ”, queste le parole di Massimiliano Allegri al Corriere dello Sport . Evidentemente l'allenatore bianconero deve avere qualche dote profetica o deve aver fatto qualche strano rito scaramantico , perchè ora il Milan di infortunati ne ha ben sei.

Origi, Rebic, Calabria, Theo Hernandez, Tonali e per ultimo, ma non per importanza, Maignan, oltre che al lungodegente Ibrahimovic. Quattro o cinque calciatori titolarissimi nella squadra di Stefano Pioli, che ha dovuto inventare soluzioni differenti per sostituire i tanti assenti. E la differenza tra Milan e Juve sta proprio qui. Non tanto nella profondità della rosa e nella qualità dei singoli, quanto più nella capacità del tecnico di sapersi adattare alle situazioni. Pioli ci è riuscito, Allegri no.