Cda Juventus, SM non ha dubbi: “Si decide il futuro di Allegri”

Come confermato nei giorni scorsi, oggi si riunirà il Consiglio di Amministrazione del club bianconero per approvare il quinto bilancio in rosso consecutivo, con un passivo di circa 250 milioni di euro. Oltre al presidente Andrea Agnelli, al vice presidente Pavel Nedved, all'ad Maurizio Arrivabene ci saranno anche Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Kathryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Keywood. Manager di spicco, con i quali si cercherà di trovare una soluzione all'ottimizzazione dei profitti e al taglio delle spese.

Secondo quello che trapela in queste ore il futuro di Allegri non sarebbe in discussione, anche perché il CdA difficilmente si esprimerà sulle questioni di campo. La dirigenza, tra le altre cose, sembra orientata a concedere una nuova chance al tecnico toscano almeno fino alla pausa per il Mondiale. In ogni caso noi vi aggiorneremo in tempo reale su quello che verrà detto durante il cda bianconero. Come scritto sopra, saranno necessari dei tagli, soprattutto per quanto concerne gli ingaggi pesanti: in sei rischiano grosso<<<