Juventus, Motta da paura! Caressa ha detto che… / News

La Juventus s’è presentata in questo inizio di campionato con tanta forza e moltissimo entusiasmo. L’approdo in bianconero di Thiago Motta ha dato ottime sensazioni a tutti. Addetti ai lavori e non. Con una tifoseria che è tornata allo Stadium (e in trasferta) a vedere una squadra che gioca a calcio e che almeno, tenta di far divertire. Sei gol e zero subiti in due partite. Niente male come inizio. Anche considerando il fatto che lo stesso Thiago Motta dovrà pian piano prendere le misure con questa nuova realtà. Di fatto, comunque, quello che è il suo piano di gioco e ciò che sono le sue idee stanno già facendo parlare ed è in tal senso che vi riportiamo quel che ha detto Fabio Caressa.

La Juventus di Thiago Motta secondo Fabio Caressa

Il noto giornalista di Sky Sport ha detto la sua parlando della Juventus, attraverso il suo canale Youtube. Ecco le sue parole: "Quello che posso dirvi è che la Juventus mi sta piacento tantissimo. Così come mi sta piacendo Thiago Motta. Possiamo tranquillamente dire che il primo impatto in un ambiente non è certo semplice è stato positivo. Ha messo dentro tanti ragazzi giovani senza timore, usando chi ha a disposizione. E quello che ha fatto capire è qualcosa di molto chiaro: le sue decisioni su chi scende in campo e chi no, arrivano dal lavoro settimanale. E adesso, dopo due giornate, la Juve è in testa al campionato". Attestati di stima praticamente da qualsiasi latitudine confermano che la scelta di Giuntoli sia stata ottima.