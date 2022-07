Juventus, giorno di visite mediche per Cambiaso: il video

Andrea Cambiaso, nuovo acquisto della Juventus, è arrivato questa mattina a Torino per svolgere le visite mediche.

redazionejuvenews

La Juventusè pronta definire il terzo acquisto della campagna sul calciomercato dopo Angel Di Maria e Paul Pogba. L'identikit corrisponde ad Andrea Cambiaso, oramai ex terzino del Genoa, arrivato proprio pochi minuti fa al JMedical per svolgere le visite mediche di rito, e successivamente firmate il contratto che lo legherà alla Vecchia Signora, presumibilmente, fino al 2025 o 2026. Il classe 2000, arriverà a Torino per 4 milioni più il cartellino di Radu Dragusin, che dopo diversi tentennamenti, ha deciso di accettare la corte del Grifone.

Un corteggiamento che arriva da lontano, visto che la Juventus stava seguendo l'ex Empoli già da diversi mesi, come testimoniato dalle parole del difensore: "A diciassette anni non ero pronto per giocare in Primavera, e il direttore rossoblù di allora, Taldo, mi mandò in D. Con il senno di poi, fu una scelta giustissima, anche se sul momento non mi sembrò tale. Oggi dico che non la rinnegherò mai e anzi sono orgoglioso di avere giocato là, considerando il giocatore e la persona che sono oggi. Al 110% rifarei la scelta di andare ad Albissola e a Savona. Mi ha forgiato, permettendomi di avere sempre la fame giusta. Il fatto che il mio nome compaia vicino a quelli di grandi club, è soltanto un privilegio e un onore. Fa piacere, ma vivo la cosa in modo sereno. Niente di più".

Un colpo importante per la corsia sinistra, visto che Alex Sandro, dopo l'ultima stagione saluterà la compagine bianconera, e Luca Pellegrini potrebbe partire in prestito o anche a titolo definitivo. Nonostante questo sono circolate della voci di possibile partenza temporanea per Cambiaso, anche se il terzino verrà valutato certamente in ritiro da Allegri e il suo staff. Comunque, il suo acquisto resta un innesto di prospettiva, per un calciatore che potrebbe essere in futuro il padrone indiscusso della fascia sinistra.