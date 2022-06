Juventus, per Cambiaso la concorrenza è alta: l’Inter è in pole

La Juventusaccelera per Andrea Cambiaso. Il club bianconero dovrà intervenire massicciamente anche in difesa, visto che ad Alex Sandro è rimasto un solo anno di contratto, motivo per cui il brasiliano potrebbe anche dire addio in questa stagione. Il vice, Luca Pellegrini, è stato confermato, ma serve un terzino di prospettiva che possa prendere il posto, senza troppi problemi, dell'ex Porto. La Vecchia Signora è sul classe 2000 da diverso tempo, ma nelle ultime settimane, secondo quanto riportato da alfredopedullà.com, l'Inter sarebbe passata in vantaggio per il difensore del Genoa. Infatti, i nerazzurri avrebbero già in programma un incontro per la giornata di mercoledì.