Juve, inchiesta Prisma: dopo Dybala tocca a Bernardeschi e Alex Sandro

Per la Juve l'inchiesta Prisma continua. Dopo Dybala oggi la Procura ha interrogato Bernardeschi e Alex Sandro

Sono infatti finiti sotto la lente d'ingrandimento della procura quattro mensilità della stagione 2019/2020. In piena pandemia il club bianconero avrebbe chiesto a giocatori e staff di bloccare momentaneamente per quattro mesi gli stipendi. Il termine tecnico è "retribuzione sospesa", differimento di tre stipendi su quattro. Legale? Certo che sì, soprattutto in un periodo economicamente complesso come quello della pandemia. Il problema è che però sembra che le documentazioni legate a questa operazione non siano state depositate in maniera regolare. Gli inquirenti sono quindi alla ricerca di documenti o testimoni che possano spiegare meglio quanto successo, alla ricerca di possibili errori.