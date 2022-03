Juventus in campo al mattino

La squadra bianconera tornerà ad allenarsi alla Continassa questa mattina dopo le sedute dei giorni scorsi, che hanno visto protagonisti i giocatori rimasti a Torino

La Juventus ha vinto l'ultima partita di campionato prima della sosta contro la Salernitana, garantendosi il quarto posto con otto punti di vantaggio su Roma e Atalanta, con i bergamaschi che però contano ancora una partita da recuperare. Ma guardando avanti la Juventus vede l'Interad un solo punto di distanza, con i nerazzurri che, come l'Atalanta, hanno una partita in meno, e il Napoli distante quattro punti Più distante il Milan, con la Juventus che dovrà vincere lo scontro diretto in programma alla ripresa del campionato contro l'Inter, per cerare di tornare il corsa per il titolo e per i primi posti nel campionato.

L'eliminazione dalla ChampionsLeague per mano del Villareal ha lasciato alcuni strascichi in casa bianconera, che però non si sono ripercossi sulla partita disputata contro la Salernitana, vinta per 2-0 grazie ai gol di Dybala e di Vlahovic. Proprio l'argentino è stato protagonista degli ultimi giorni, con la notizia del non rinnovo del contratto da parte della Juventus, dato il mancato accordo tra le parti: a fine stagione la Joya lascerà la squadra, che oltre a dover trovare un degno sostituto del numero 10, dovrà trovarne anche uno in grado di fare sognare ed innamorare i tifosi come Dybala ha fatto fino ad oggi incantando lo Stadium.

"Dopo la ripresa degli allenamenti nella giornata di giovedì, ieri mattina i giocatori non impegnati con le rispettive Nazionali si sono ritrovati nuovamente al centro sportivo bianconero. Il menu odierno ha previsto, dopo una prima fase di riscaldamento, una sgambata, undici contro undici, a ranghi misti con i ragazzi dell’Under 23 e della Primavera.

Alex Sandro, Zakaria e Vlahović hanno svolto lavoro individuale. A otto giorni dalla sfida contro l’Inter in programma domenica 3 aprile all’Allianz Stadium alle 20:45, squadra di nuovo in campo al mattino per una nuova giornata di lavoro." (Juventus.com)