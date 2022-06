Juventus, caso Cuadrado: dopo il rinnovo frizioni tra il terzino e la dirigenza

Il rapporto tra la Juventus e Juan Cuadrado sembrerebbe essersi incrinato dopo il rinnovo del terzino colombiano.

Adesso, però, a quasi due mesi dal rinnovo, si è venuta a creare una situazione tesa tra l'entourage del calciatore colombiano e la dirigenza bianconera. Infatti, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Madama avrebbe voluto spalmare l'ingaggio annuo di Cuadrado, 5 milioni netti a stagioni, in più anni, anche per abbassare il monte ingaggi. L'ex Fiorentina, però, non ha avallato questa opzione, e si è limitato solo a lasciare le cose come stabilite in precedenza, prolungando l'accordo di un solo anno, sempre alla stessa cifra, atteggiamento che non è certo piaciuto alla Juventus, che ha fatto di tutto negli ultimi tempi per abbassare il tetto per gli stipendi, in vista anche dei nuovi provvedimenti UEFA, che impongono di abbassare le spese in relazione ai ricavi nelle prossime tre stagioni.