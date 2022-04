Juventus, sfumato Bensebaini: risalgono Cambiaso e Parisi

La Juventus è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro, ma alcuni obiettivo dei bianconeri sono difficili da raggiungere.

La Juventus è alla ricerca di un rinforzo sulla fascia sinistra. I bianconeri oramai hanno capito che Alex Sandro è in fase calante e Luca Pellegrini non riesce a dare quelle garanzie che la dirigenza si aspetta. Uno degli obiettivi sondati nel corso degli scorsi mesi, ovvero Ramy Bensebaini , difensore del Borussia M'Gladbach , sembrerebbe, secondo quanto riportato da La Bild, sfumato, visto che l'algerino sarebbe già molto vicino all'altro Borussia, il Dortmund . Le negoziazioni avrebbero subito un'accelerata importante nelle ultime ore.

La Juventus, comunque, ha altri obiettivi, da Renan Lodi a Cambiaso, da Molina e Parisi, anche se non sarà facile acquistare nessuno di questi calciatori. Infatti il terzino brasiliano sembra essere diventato un titolarissimo dell'Atletico Madrid ed i costi dovrebbero essere abbastanza alti, sopra i 30 milioni. I due terzini italiani hanno una situazione simile, visto che il costo per entrambi si aggira intorno ai 15 milioni, ma ci sono due problemi. Il primo è la concorrenza, dato che entrambi sono molto richiesti e poi bisognerà capire se la Juventus si vorrà affidare al 100% a due ragazzi che comunque hanno soltanto un anno di esperienza in Serie A, con squadre della parte destra della classifica. L'argentino è un obiettivo importante, come confermato dal ds Marino, ma anche qui i costi potrebbero essere proibitivi.