Juventus, per Cambiaso la fumata bianca è vicina dopo l’incontro odierno

La Juventus è vicinissima ad Andrea Cambiaso. Il terzino del Genoa potrebbe essere il sostituto di Luca Pellegrini.

redazionejuvenews

La Juventusè ad un passo da Andrea Cambiaso. Il club bianconero negli ultimi giorni sta lavorando su diversi tavoli, da Pogba, passando per Di Maria, fino alla grana terzino sinistro. Infatti, viste le difficoltà a cedere Alex Sandro, che è all'ultimo anno di contratto, la Vecchia Signora avrebbe deciso di mandare via Luca Pellegrini, e sostituirlo con un altro giocatore, giovane e di prospettiva. L'identikit perfetto è stato individuato in Andrea Cambiaso, calciatore del Genoa, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023, assoluto protagonista nell'ultima stagione con il Grifone, nonostante la retrocessione dei rossoblù. Tante sono le squadre interessate al classe 2000, ma la Juventus, nella giornata di oggi, avrebbe accelerato definitivamente per l'acquisto.

Infatti, secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, nell'incontro odierno tra i bianconeri e i rossoblù, la Juventus avrebbe trovato un principio di accordo con il Genoa, sulla base di tre milioni e il cartellino di Radu Dragusin, calciatore gradito al Genoa. In questi ultimi giorni, Madama ha quindi sorpassato definitivamente l'Inter, che al momento è impegnata in altre trattative, in primis il ritorno a Milano di Romelu Lukaku. Per quanto riguarda l'ingaggio dell'ex Empoli non dovrebbero esserci grossi problemi, visto che il classe 2000, a Genova, percepisce un ingaggio ampiamente sotto il milione di euro.

La trattativa era stata già confermata dallo stesso agente di Cambiaso, Giovanni Bia, che nelle scorse settimane aveva rilasciato delle dichiarazioni sul futuro del terzino italiano: "Juventus e Inter? Entrambe le squadre lo vogliono, vediamo chi la spunterà. La preferenza di Cambiaso? E’ indifferente, sono entrambe due squadre importanti". La Juventus, quindi è pronta per rinnovare la corsia sinistra, così da coprirsi le spalle in attesa dell'addio a parametro zero nella prossima stagione di Alex Sandro, che saluterà il club bianconero dopo 8 stagioni, lasciando il posto ad un nuovo laterale, probabilmente proprio Cambiaso.