Juve, da Pogba fino a de Ligt: tutte le novità sul mercato bianconero

Attesa, è questa la parola che descrive alla perfezione questo giugno bianconero. La Juve dopo una stagione deludente si è subito fiondata sul mercato, senza però riuscire a chiudere neanche un colpo se non quello di Demiral in uscita. Pogba, Di Maria, Zaniolo, Raspadori, Koulibaly e molti altri: i nomi accostati alla Vecchia Signora sono molteplici, ma per ora tutto tace. Per ora, perchè sembra che finalmente qualcosa si stia muovendo. Come riportato da Gianluca di Marzio, oggi la dirigenza incontrerà RafaelaPimenta per discutere di Paul Pogba. Il francese è sicuro del suo ritorno a Torino ma mancano ancora da definire gli ultimi dettagli. Pronto un triennale con opzione per il quarto anno. Il Polpo è atteso in Italia per le firme tra il 5 e l'8 luglio.