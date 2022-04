Juventus, con la vittoria a Cagliari terzo successo consecutivo in trasferta

La Juventus sta diventando una macchina perfetta in trasferta, sono tre le vittorie consecutive fuori casa.

La Juventus, sabato sera, ha espugnato per 2-1 l'Unipol Domus, casa del Cagliari, grazie alle reti di De Ligt e Vlahovic, che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio sardo di Joao Pedro. I bianconeri ottengono così un altro successo esterno, il terzo consecutivo, come riporta anche Opta. La Vecchia Signora, infatti, grazie alla vittoria con i rossoblù e ai trionfi precedenti con Empoli e Sampdoria, ottiene questo piccolo record, che mancava dalla fine della scorsa stagione. Questo dato non fa altro che confermare il miglioramento della squadra di Allegri anche in trasferta, visto che Madama, precedentemente, aveva perso molti punti per strada fuori casa, basti pensare a Venezia o a Verona, risultati negativi che hanno compromesso il cammino per lo Scudetto, oramai quasi sfumato.

Le tre vittorie esterne, come detto in precedenza, mancavano dal maggio scorso, quando in panchina c'era ancora Andre Pirlo e la Juventus lottava sempre per raggiungere il quarto posto. In quel caso i successi dei bianconeri furono contro Udinese, Sassuolo e Bologna, affermazioni che permisero al club piemontese di conquistare l'ultimo posto disponibile per il piazzamento Champions, ai danni del Napoli.

Tornando al presente, una statistica che fa ben sperare anche per il futuro, visto la Juventus dovrà affrontare ancora tre squadre n trasferta, ovvero Sassuolo, Genoa e Fiorentina, rispettivamente il weekend del 23-24 aprile, dell'8-9 e del 21-22 maggio. Sfide molto complicate, visto che i neroverdi danno filo da torcere a tutti, come testimoniato anche dalla partita di andata allo Stadium, quando gli emiliani vinsero per 2-1 negli ultimi minuti di gara. I rossoblù molto probabilmente saranno ancora implicati nella lotta salvezza, motivo per cui giocheranno con il coltello tra i denti, specialmente davanti al loro pubblico, mentre la gara con la Fiorentina è da sempre una partita sentitissima, visto che tra bianconeri e toscani esiste una rivalità molto forte e radicata, acuita dal trasferimento di Vlahovic a Torino.