Serie A, la Juventus è la regina del girone di ritorno

La squadra di Max Allegri, dopo una prima parte negativa, sta facendo un grande girone di ritorno, nel quale ha ottenuto più punti di tutti.

Ormai siamo giunti agli sgoccioli di questa Serie A. Con la giornata che si è svolta nel fine settimana, che si concluderà questa sera con il monday night tra Bologna e Sampdoria, abbiamo avuto un nuovo cambiamento nelle gerarchie della lotta scudetto e non solo. Con la caduta del Napoli e il passo falso del Milan, l'Inter ha guadagnato di nuovo terreno sulle altre squadre di vertice . Ma anche la corsa all'Europa, con Juventus, Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina , oltre a quella per la salvezza, sono in continua evoluzione. A sei giornate dalla fine quindi tutto è ancora molto incerto.

Ma quello che balza all'occhio nel rendimento delle squadre è che alcune hanno cambiato in modo evidente il proprio rendimento tra il girone di andata e quello di ritorno. La Juventusaveva iniziato il campionato molto male, ma poi qualcosa è cambiato e c'è stata una svolta. I bianconeri nel girone di ritorno hanno fatto più punti di tutti in Serie A: 28 in 13 partite. La squadra di Allegri aveva infilato una striscia di 8 vittorie e 4 pareggi prima della sconfitta nel derby d'Italia contro l'Inter, avvicinandosi così alle posizioni di vertice e provando a rientrare anche nella corsa scudetto. Percorso inverso invece per l'Atalanta, che con i suoi 13 punti è stata superata prima dalla Juve e poi anche da Roma e Lazio, fino all'attuale ottavo posto. In calo anche l'Inter, che ha conquistato solo 20 punti, ma che ha mostrato segnali di ripresa di recente. Hanno fatto molto bene, prima di frenare in questa ultima giornata, Napoli e Milan, che hanno conquistato rispettivamente 27 e 26 punti. Questo le pone al secondo e al terzo posto in questa classifica parziale.