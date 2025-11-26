Juventus-Cagliari, scelto l’arbitro del match

La Juventus, dopo la prima vittoria europea, ottenuta ieri sera sul campo del Bodo Glimt con il risultato di 2-3, scenderà in campo sabato alle ore 18:00 per la gara contro il Cagliari.
La gara valida per la 13ª giornata di Serie A si disputerà all’Allianz Stadium. L’AIA, nel frattempo, ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato. Scopriamo chi arbitrerà Juventus-Cagliari.
L’arbitro del match
La sfida tra i bianconeri e la squadra sarà diretta da Valerio Crezzini, coadiuvato da Berti e Cecconi. Il quarto uomo sarà Ayroldi. Al Var Di Bello e Dionisi.
ARBITRO: Crezzini
ASSISTENTI: Berti e Cecconi
QUARTO UOMO: Ayroldi
VAR: Di bello
AVAR: Dionisi