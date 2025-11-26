Bodo/Glimt-Juventus, Capello a Sky: “Yildiz? Ha fatto la differenza”

Le dichiarazioni di Fabio Capello rilasciate ai microfoni di Sky Sport: il suo pensiero sulla prova di Yildiz offerta contro il Bodo/Glimt

Durante la trasmissione Champions League Show andata in onda su Sky Sport Fabio Capello ha espresso il proprio punto di vista sul match disputatosi ieri tra Bodo/Glimt e Juventus. In particolare, Capello si è soffermato sulla prestazione offerta da Kenan Yildiz. Queste le sue dichiarazioni sulla prova del giovane calciatore turco:

“Yildiz ha fatto la differenza, appena aveva palla ha messo in difficoltò il Bodo ed è stato un trascinatore di qualità, è stato importantissimo. E c’è un’altra cosa da mettere in evidenza: le due punte hanno fatto gol, questo vuol dire tanto psicologicamente per i giocatori. Yildiz sappiamo che è bravo, magari gli altri si sono sbloccati. Speriamo sia vero”.