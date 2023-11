Juventus-Cagliari: le formazioni ufficiali

La Juventus scenderà in campo tra pochi minuti contro il Cagliari nella partita valevole per la dodicesima giornata di campionato. Quella contro la squadra di Ranieri sarà l'ultima partita prima della sosta, al rientro dalla quale i bianconeri giocheranno contro l'Inter prima in classifica e distante, ad oggi, due soli punti.

Per la partita di questa sera Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Danilo, Alex Sandro, Weah e De Sciglio, infortunati, oltre che di Rabiot, squalificato la scorsa giornata. Abbondanza invece in attacco, con tutti e cinque pronti per scendere in campo.