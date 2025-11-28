Juventus-Cagliari, dove vedere la gara in tv

I bianconeri, dopo il prezioso successo in Champions League contro il Bodo Glimt, vogliono tornare a vincere anche in campionato. La Juventus, è infatti reduce da due pareggi consecutivi, rispettivamente contro Torino e Fiorentina.
Dall’altra parte il Cagliari allenato da Fabio Pisacane, che arriva al match di domani, con undici punti e la quattordicesima posizione occupata in classifica. Nell’ultima gara disputata, i sardi hanno pareggiato con il risultato di 3-3 contro il Genoa.
Dove vedere la gara in tv
Juventus e Cagliari si affronteranno domani nella gara valida per la 13ª giornata di Serie A. Calcio d’inizio fissato alle ore 18:00.
L’incontro sarà visibile in diretta su DAZN tramite Smart Tv e in diretta streaming grazie all’app di DAZN. Vi ricordiamo inoltre, che potrete seguire la diretta testuale della partita sul nostro sito!.