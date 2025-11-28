Juventus, la probabile formazione contro il Cagliari

La Juventus prepara la gara di domani contro il Cagliari. Il tecnico Spalletti potrebbe cambiare qualcosa rispetto al match di Champions.

La Juventus, si prepara ad affrontare il Cagliari in campionato e lo farà con l’obiettivo di ottenere i tre punti. I bianconeri, dopo la vittoria ottenuta in Champions League, devono cercare la vittoria anche in Serie A, per non perdere troppo terreno con le prime posizioni.

Mister Spalletti, rispetto alla gara disputata martedì in Norvegia, dovrebbe apportare qualche modifica agli undici iniziali.

A difendere la porta della Juventus, tornerà Di Gregorio, dopo il turno di riposo nell’impegno europeo. Per quanto riguarda la difesa, il tecnico toscano è intenzionato a continuare con una linea difensiva a tre. I tre difensori saranno quindi, Kalulu, Koopmeiners e poi uno tra Kelly e Gatti.

A centrocampo, Spalletti dovrebbe optare per qualche cambio. Oltre a Locatelli, è pronto a tornare tra i titolari Thuram. Anche McKennie, dovrebbe andare verso la conferma dall’inizio. Sugli esterni spazio a Cambiaso sulla destra e Kostic sulla sinistra.

In merito alle scelte in attacco qui ci sono più dubbi. Vlahovic, ha ripreso ad allenarsi regolarmente ed è quindi pronto per la gara di domani. Openda e David insidiano il centravanti serbo per una maglia da titolare. A completare l’undici, tornerà dal primo minuto Yildiz, pronto ad illuminare le manovre offensive bianconere.