Juventus-Cagliari 2-1, Dossena: “C’è rammarico. Meritavamo punti”

Alberto Dossena, autore del gol del Cagliari contro la Juventus, ha espresso tutto il suo dispiacere per la sconfitta rimediata dalla squadra

Intervistato nel post partita di Juventus-Cagliari, Alberto Dossena ha commentato a caldo la sconfitta rimediata dalla sua squadra all'Allianz Stadium. Ecco le sue parole: "Sicuramente c'è rammarico, perché per come abbiamo interpretato la gara meritavamo di portare via dei punti. Sapevamo che la Juve è una squadra tosta che punta a vincere lo Scudetto, però dobbiamo continuare così".