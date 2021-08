Trofeo Gamper al Barcellona: Juve travolta per 3-0

Si è da poco conclusa Barcellona-Juve

redazionejuvenews

Si è appena conclusa la prima uscita stagionale di spessore della Juventus, sconfitta dal Barcellona per 3-0 nel trofeo Gamper. Magra consolazione dunque per i tifosi catalani che, nella giornata di oggi hanno dovuto assistere dolorosamente alla conferenza stampa di addio del loro idolo indiscusso, Leo Messi. L'argentino infatti ha interrotto il suo rapporto con il club spagnolo dopo piu di 20 stagioni e 34 trofei vinti, dove spera ovviamente di aggiungere altri. Ma tornando al match, i padroni di casa si sono fatti trovare sicuramente piu preparati e piu lesti in quasi tutte le circostanze di gara, annichilendo pian piano la Vecchia Signora.

PRIMO TEMPO - Pronti via ed è subito Barca in vantaggio, grazie alla rete di Depay che a tu per tu con Szczesny non sbaglia e si regala di fatto la gioia della sua prima rete Blaugrana. Ci prova la Juve a reagire con una conclusione di De Sciglio dalla distanza, ma la palla termina fuori di pochi centimetri. Sul finale del primo tempo è ancora il Barcellona a sfiorare il raddoppio con una punizione di Griezmann che però, si alza di poco sopra la traversa, mandando cosi le squadre al riposo sul risultato di 1-0.

SECONDO TEMPO - Nella seconda frazione di gara la musica non cambia e al 59' arriva il raddoppio degli spagnoli. Calcio d'angolo forte e teso in area dove si avventa prima di tutti Braithwhite che da pochi passi deposita di testa alle spalle del subentrato Perin. Non succede piu nulla di significativo fino al minuto 89', quando il giovane talento del Barcellona Riqui Puig realizza la rete del 3-0 con una conclusione di pregevole fattura, sancendo di fatto il risultato finale con il punteggio di 3-0.