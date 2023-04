Juventus, bomba dalla Spagna! Di Maria: c’è l’annuncio / News

Si è chiuso con la più classica delle beffe il big match dell’Allianz Stadium. Gol di Di Maria a pochi minuti dal 90’, il Var annulla e il Napoli segna nel recupero, condannano la Juventus alla sconfitta. Una doccia fredda per la squadra di Allegri, che aveva l’opportunità di portarsi al secondo posto in classifica. Rincorsa rimandata e ora testa sull’impegno in Coppa Italia di mercoledì che potrebbe valere l’accesso alla finale. Intanto, però, la dirigenza è già concentrata verso le mosse per preparare la prossima stagione.