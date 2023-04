Calciomercato Juventus – Lista dei colpi svelata in diretta tv! / FOTO

La Juventus si sta muovendo per pianificare il futuro. L'intento è chiaro. Anzi, chiarissimo. La volontà di riuscire a rendere più forte la squadra è chiaro ma per farlo, ovviamente, si dovrà capire prima di ogni altra cosa se la Juve riuscirà a giocare la prossima Champions League oppure no. Una differenza enorme che andrà ad influenzare anche il calciomercato estivo. Appunto.

In questo senso oggi abbiamo deciso di mostrarvi delle grafiche molto interessanti che hanno svelato in diretta su TeleLombardia dove hanno fatto il punto della situazione proprio su questo. Sui calciatori che arriverebbero nel caso di una qualificazione in Champions e sui giocatori che invece la Juve andrebbe a pescare nel caso in cui i bianconeri dovessero restare fuori. E allora, scorriamo la lista scoprendo via via tutti i nomi<<<