Juventus – Bologna nel segno della musica: ospite Salmo

Salmo, rapper tra i più famosi in Italia, sarà protagonista dell'evento prima della gara tra Juventus e Bologna, posticipo di Serie A.

redazionejuvenews

Nella gara di campionato tra Juventuse Bologna, in programma domenica sera alle 20,45, ci sarà anche una gradita presenza della musica: Salmo, rapper sardo. Ecco il comunicato dei bianconeri: "Torna la Serie A e con questa tornano anche intrattenimento e spettacolo all’Allianz Stadium. Anche in occasione del match di domenica 2 ottobre alle ore 20:45 contro il Bologna, sin dall’apertura dei cancelli, ci saranno tante attività ludiche ad attendere i nostri tifosi, dai più grandi ai più piccoli. Ci saranno come sempre giochi di luce, laser show powered by EA Sports e un dj set, con un super ospite: SALMO.

Pseudonimo di Maurizio Pisciottu, classe 1984, SALMO è un noto rapper e produttore discografico italiano. KUMITE, Il cielo in una stanza, e 90min sono solo alcuni brani che gli hanno permesso di scalare le classifiche e aggiudicarsi diversi dischi d’oro e di platino. Innumerevoli le collaborazioni con altri artisti italiani e non dalla cui unione sono nate celebri hit. E le emozioni non finiscono qui! METTITI IN POSA! ALLA FOTO CI PENSIAMO NOI! Anche per questo match, i tifosi potranno avere un ricordo davvero speciale. I supporter potranno visualizzare le loro foto scattate sugli spalti direttamente sul proprio smartphone! Partecipare sarà molto semplice: durante l’evento verranno catturate le emozioni del pubblico nei momenti più coinvolgenti e saranno caricate online.

Per vedere le proprie foto ogni tifoso dovrà accedere alla pagina juventus.getpica.com, inserire il codice del match JUV-BOL22 e scattarsi un selfie per essere riconosciuto nelle inquadrature. Se sarà immortalato in qualche scatto, allora troverà la propria foto direttamente nella pagina personale su juventus.getpica.com e potrà condividerla! Sarà un ricordo della serata unico! SAVE THE TICKET! Accedendo a questa pagina e caricando i dati del proprio biglietto, ogni tifoso potrà provare a vincere tanti premi esclusivi. E potranno partecipare anche gli abbonati associando la propria Juventus Card".