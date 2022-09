Di Vaio: “Allegri ritroverà gli infortunati ma il Bologna non ha paura”

Il direttore sportivo del Bologna Marco DiVaio, anche ex giocatore della Juventus, ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere dello Sport, in vista della partita contro la Juventus di domenica sera: "L'esonero di Mihajlovic era inevitabile, perché via via che passavano le partite più le nostre preoccupazioni crescevano. Ci siamo dati tanto noi e Sinisa, ma quello era un atto da fare per il bene del club e della squadra. Con Sinisa ho avuto un rapporto di grande amicizia, penso di essergli stato sempre vicino. Abbiamo pianto insieme quando ha appreso della malattia e questo ci ha unito molto. Sinisa non ha ringraziato chi sotto l’aspetto tecnico lo ha giudicato, anche in questo caso è stato molto coerente. Per certi versi è come se avesse esonerato noi".