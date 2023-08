Juventus-Bologna, i precedenti del match: da Trezeguet ad Anastasi

Tornando alla partita contro i felsinei, su Hurrà si legge: «Grande match con un Bologna sempre più degno dell'altissima posizione in classifica e Juve che in rimonta conquista un successo che allunga la striscia positiva in campionato». Quello contro i rossoblù, infatti, è il quattordicesimo risultato utile consecutivo in campionato, frutto di 10 vittorie e 4 pareggi. Un successo che arriva nei minuti finali di gara, a completare la rimonta bianconera. Sì, perchè il Bologna riesce a passare in vantaggio a Torino al 36' con Zauli - che circa quindici anni più tardi diventa l'allenatore della Primavera della Juventus prima e dell'Under 23 poi - e serve la zampata del solito Trezeguet un minuto più tardi per riequilibrare immediatamente l'incontro, andando negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. Per David si tratta del gol numero 17 del suo campionato. Nel secondo tempo la Juve è alla disperata ricerca del vantaggio per restare attaccata alla prima posizione occupata dall'Inter e il racconto di Hurrà è eloquente: «Nella ripresa prosegue l'assalto tambureggiante della Juventus, trascinata da un grande Nedved, e il meritatissimo 2-1 arriva al 40', grazie a un autogol di Tarantino. Da segnalare, nell'occasione, il bel gesto pubblico di Enzo Maresca, che va immediatamente a consolare l'avversario affranto. Onore al Bologna che si conferma squadra di prima fascia. La rincorsa della Juve continua». Al termine di questa giornata, l'ottava del girone di ritorno, l'Inter continua a guidare la classifica a quota 52 punti, ma i nerazzurri sono seguiti a ruota dalla Vecchia Signora a quota 51, grazie al successo per 2-1 sugli emiliani, e dalla Roma a quota 50. Al quarto posto, ma un po' più staccata dalle prime tre della classe, c'è proprio il Bologna a 41 punti. Una rincorsa lunga ed estenuante che si concluderà con il sorriso, come sappiamo, il 5 maggio 2002 con il titolo numero 26.