Mercato Juve | Allegri chiama Morata ma Giuntoli sogna una roba enorme

La Juventus lavora in sede di calciomercato e lo fa in maniera molto importante. L'approdo di Giuntoli in bianconero non è stato rapidissimo e questo ha messo la Juve nella condizione di operare con un po' di ritardo rispetto ad ogni genere di concorrenza. L'impegno dell'ex dirigente del Napoli è prima di tutto quello di vendere ma poi, in un modo o nell'altro, dovrà esserci l'assalto per quel che concerne il mercato in entrata.