Juventus-Bologna, Irrati: “Fa notizia solo l’errore perché fa discussione”

Massimo Irrati è ritornato a parlare dell'episodio del calcio di rigone non assegnato al Bologna contro la Juventus alla seconda di Serie A

Intervistato per La Repubblica, Massimo Irrati ha espresso la sua opinione sugli episodi di Juventus-Bologna . Il supervisore al Var ha parlato amaramente delle vicenda: "Spero non si prenda sempre solo l’audio della cosa che crea discussione. Avete sentito l’audio famoso di Juve-Bologna ? Ecco, quel giorno ne abbiamo fatti sentire tre e si è parlato solo di quello".

Inoltre ha aggiunto: "Forse se fa notizia solo l’errore, vuol dire che la normalità è che facciamo le cose bene sempre. Poi, se tu scrivessi bene 99 articoli e ti pubblicassero solo uno in cui hai fatto un errore, come ti sentiresti? Un Var non ha tanto tempo: se un arbitro ha un secondo, noi ne abbiamo dieci".