Juventus-Bologna: il punto sugli infortunati

La squadra bianconera scenderà in campo domani sera nel posticipo dell'ottava giornata di campionato contro il rossoblu ospiti all'Allianz Stadium

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Bologna, nel posticipo dell'ottava giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri dovranno conquistare i tre punti per iniziare a rialzarsi dopo il disastroso inizio di stagione, che ha visto la squadra vincereduesolepartite sulle nove giocate in totale, sette in campionato e due in Champions League, oltre a mostrarsi debole e spaesata. Un netto cambio di rotta dovrà quindi avvenire a partire dalla sfida contro i rossoblu di domani sera, che arriveranno ospiti all'AllianzStadium.

Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri ha allenato i giocatori che in questi giorni non sono partiti con le Nazionali, unendo il gruppo a quello della squadra Next Gen, con la quale la prima squadra si è allenata a Vinovo. Alla Continassa hanno invece lavorato gli infortunati: Locatelli, Rabiot e Szczesny sono recuperati e saranno della partita, mentre ancora in forse è Fabio Miretti, che dopo l'infortunio riportato in Under 21 dovrà effettuare altri test sul campo per capire la sua tenuta.

Discorso diverso invece per quel che riguarda i lungodegenti: KaioJorge è lontano dal ritorno, che potrebbe non essere comunque con la maglia bianconera, mentre per Chiesa e Pogba le risposte di questi giorni sono molto positive. Il rientro dei due giocatori potrebbe avvenire in ChampionsLeague conto il Benfica, nella decisiva trasferta di Lisbona. I due giocatori potrebbero essere a disposizione di Allegri, anche se non al 100%: per quello si dovrà aspettare dopo il Mondiale.