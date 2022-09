Mercato Juve | Tra presente e futuro, Agnelli sogna 12 colpi mostruosi

Si avvicina il ritorno in campo per la Vecchia Signora. Dopo la pausa per le Nazionali, la Juventus è costretta a vincere contro il Bologna per superare la crisi che sta investendo i bianconeri sia in campionato che in Champions. Non esistono calcoli, tabelle, ma soprattutto alibi. La banda Allegri deve provare a vincerle tutte nel prossimo mese abbondante.