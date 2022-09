News Juve, mercato | Idea improvvisa, scambio con i nerazzurri a gennaio

Che sia un campionato anomalo è evidente, sia perché fra poco più di un mese verrà interrotto fino a gennaio, sia perché diverse big stanno faticando ad imporsi. La Juventus fra tutte è quella che sta deludendo maggiormente. Solo due successi nelle prime sette partite sono un bottino troppo magro per una squadra costruita per lottare per il titolo. Si sono riscontrati problemi rilevanti anche in Champions, dove c'è il forte rischio di non riuscire ad approdare agli ottavi della competizione.